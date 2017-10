Serdar Taşçı: Beşiktaş ile karşılaşırsak güzel olur

Şampiyonlar Ligi'ndi Sevilla'yı 5-1 yenmelerini kimsenin beklemediğini belirten Serdar Taşçı, 'Bizim için de sürpriz oldu. Evimizde oynadığımız için avantajlıydık. Burada hava İspanya'ya göre soğuk fakat bunun havayla ilgisi yok. Dün akşam bizim performansımız iyiydi. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Sevilla'nın son yıllarda neler yaptığını herkes biliyor" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında Liverpool ve Sevilla gibi iki güçlü takım olduğunu vurgulayan Taşçı, "İlk 2'de yer alırsak bizim için güzel olur. Gruptan çıkmak için çalışacağız. Spartak Moskova'nın hedefi her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak olmalı. Tecrübe çok önemli. Şampiyonlar Ligi her oyuncu için önemli. Bu seviyede oynamak çok önemli. Geçen sezon şampiyon olduk, her sezon bunu yapabilirsek süper olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı Monaco maçının da özetini izlediğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Mükemmel bir galibiyet, 3 maç 3 galibiyet. Evinde bir maçı kazanırsa bu gruptan çıkmış olacak. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazandı. Hedefleri bundan sonra gruptan çıkmak olacaktır. Neden olmasın, Beşiktaş ile karşılaşırsak güzel olur. Onlar için şu anda durum daha iyi. Bizde durumlar biraz daha karışık. Olursa neden olmasın. Güzel olur. (Gruplardan sonra karşılaşırsa) Beşiktaş'ın net bir şekilde oyuncularını izlemedim. Pepe ve Tosic iyi oyuncular. Adriano, Caner ve Gökhan tecrübeli oyuncular. Bu tecrübelerini sahaya yansıtıyorlar" şeklinde konuştu.

Türk asıllı Alman futbolcu son maçlarda milli takımda yer almadığını belirterek, "Ligde ve Avrupa'da elimden gelenin en iyisini yapıp Almanya Milli Takımını bekleyeceğim. Spartak Moskova'yla sözleşme uzatmadım. Neler olacak bilmiyorum. Görüşüyoruz. Şartlar uygun olursa devam ederiz. Burada mutluyum şu anda. Kış aylarında her şey netleşir" dedi.

(Ajansspor)