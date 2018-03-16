Serdar Taşçı Spartak Moskova'dan ayrılıyor

Rus basınında yer alan haberde, Spartak Moskova'daki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Serdar Taşçı, takımdan ayrılacak.

Taraflar arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden bir sonuç alınamadığı ve 30 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bitimiyle birlikte Başkent ekibine veda edeceği kaydedildi.

Serbest oyuncu statüsüne girecek olan Serdar, Ağustos 2013'te Stuttgart'tan transfer edildiği Spartak Moskova'da toplamda 86 maça çıkarken; 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Serdar Taşçı'nın adı yaz transfer dönemi boyunca Trabzonspor ile anılmıştı.

(Ajansspor)