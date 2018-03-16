Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Taşçı Spartak Moskova'dan ayrılıyor

Adı uzun süre Trabzonspor ile anılan Türk asıllı Alman savunma oyuncusu, sözleşmesini uzatmama ve Spartak Moskova'dan kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus basınında yer alan haberde, Spartak Moskova'daki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Serdar Taşçı, takımdan ayrılacak.

Taraflar arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden bir sonuç alınamadığı ve 30 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bitimiyle birlikte Başkent ekibine veda edeceği kaydedildi.

Serbest oyuncu statüsüne girecek olan Serdar, Ağustos 2013'te Stuttgart'tan transfer edildiği Spartak Moskova'da toplamda 86 maça çıkarken; 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Serdar Taşçı'nın adı yaz transfer dönemi boyunca Trabzonspor ile anılmıştı.

(Ajansspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA