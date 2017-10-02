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Şeref Çiçek: Lens'in pozisyonu döndü ve kalemizde golü gördük

Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek, 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek (Şenol Güneş'in cezalı olması nedeniyle), Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta üstünlüğü koruyamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

"Seyredenler açısından güzel bir gece oldu"

Çiçek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede 4 golün ve birçok pozisyonun yaşandığını belirterek, "Seyredenler açısından güzel bir gece oldu. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda öndeyken oyunu tutabilseydik maçı kazanabilirdik." dedi.

"Lens'in pozisyonu kırılma anı oldu"

Zorlu 3 resmi maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Çiçek, "Bu zorlu seride Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi elde ettik ama ligde olmadı. İki kez öne geçtik. 2-1 öndeyken 3-1'lük üstünlüğü yakalayabilecek pozisyonu bulduk. Lens'in pozisyonu kırılma anı oldu. Dönüşünde golü yedik. İki takım da beraberliği hak etti." ifadelerini kullandı.

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