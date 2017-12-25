Serena Williams kortlara dönüyor

Abu Dabi’deki gösteri turnuvasında son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko ile karşılaşacak olan Serena, uzun süreli ayrılığının ardından tekrar tenisseverlerin karşısına çıkacak.

Eylül ayında kızı Alexis Olympia’yı dünyaya getirdikten sonra antrenmanlarına hız veren ABD’li tenisçi, yeniden kortlara döneceği için heyecanlı olduğunu belirterek “Daha önce sadece erkek tenisçilerin katıldığı bu turnuvanın kadınlara da açıldığı yılda mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 23. Grand Slam tek kadınlar zaferini bu sezon başında Avustralya Açık ile elde eden 26 yaşındaki Serena Williams, 15 Ocak’ta başlayacak sezonun ilk Grand Slam turnuvasında hem unvanını korumak hem de tüm zamanların en çok Grand Slam şampiyonluğu elde eden ismi Margaret Court’un rekoruna ortak olmaya çalışacak.