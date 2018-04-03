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Sergen Yalçın: Biz önce küme düşme grubunu yakalamak istiyoruz

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, 'Eğer kümede kalmak istiyorsak, içeride oynadığımız maçlarda mutlaka galip gelmeliyiz. Sivasspor maçı da öyle bir maç olacak.' dedi.

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Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki  antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bütün müsabakalara  kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Ligin 27. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la 0-0 berabere  kaldıkları maçı değerlendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor maçı bizim için stratejik açıdan çok önemli bir  müsabakaydı, eksileri ve artıları büyük bir maçtı. Eksisi bizi büyük sıkıntıya  sokardı. Tabii kazanmak isterdik ama psikolojisi çok zor bir maç oynadık.  Oyuncularımız da bunun farkındaydı. Biraz mantalitemiz, kazanamayacaksak  kaybetmeyeceğiz adınaydı. Oyunun planı bu şekildeydi ama oyunun tamamında önde  oynayan taraf da pozisyonları bulan taraf da bizdik. Müsabakayı kazanabilirdik.  Tüm planımızı bunun üzerineydi. Direkt rakibimizle oynuyoruz. 1 puan kötü bir  puan değil. Ligin devamında sonuçlar istediğimiz gibi olursa bunun da faydasını  göreceğiz."

Bu hafta iç sahada oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının  kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Sivasspor karşılaşmasını  kazanmak zorundayız ve bunun için her türlü çabayı göstereceğiz. Eğer kümede  kalmak istiyorsak, içeride oynadığımız maçlarda mutlaka galip gelmeliyiz.  Sivasspor maçı da öyle bir maç olacak. Osmanlıspor maçını kaybetseydik 6 puanlık  bir fark olacaktı aramızda. Bundan sonra o farkı kapatmamamız maalesef mümkün  olmayacaktı. Şimdi puan farkı istediğimiz seviyede. Fikstüre bakarsak,  istediğimiz gibi giderse sonuçlar, bu puan farklarını kapatabilecek  pozisyondayız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Yalçın, şu an tek düşüncelerinin Sivasspor  karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirterek, daha sonra maç maç planlarını  uygulamaya devam edeceklerini söyledi.  

"Kümede kalmak istiyoruz"

Sıkıntılı bir dönem yaşayacaklarının altını çizen Sergen Yalçın, şöyle  devam etti:

"Zaten göreve başladığımız gün de söyledim. İlk göreve başladığımızda  rakibimizle 6 puanlık bir fark vardı. Kayserispor maçı da bizim için final  niteliğindeydi. Onu kazandık ve rahat bir nefes aldık. Şimdi biz küme düşme  grubunda değiliz. Bunun altını çizmek istiyorum. Biz küme düşme grubunun  altındayız. Biz önce küme düşme grubunu yakalamak istiyoruz. O grubu yakalarsak  onlarla mücadele etme şansımız daha kolay olacak. İlk hedefimiz o grubu  yakalamaktı. Şimdi o grubu yakalama fırsatı elimize geldi. Eğer o grubu  yakalarsak, ondan sonra o gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Yani iki etaplı  düşünüyoruz. Önce küme düşme grubunu yakalayıp, sonra grubun üstüne çıkıp kümede  kalmak istiyoruz. Takım olarak bütün konsantrasyonumuz, her şeyimiz bunun üzerine  kurulu. Kolay değil böyle bir süreci atlatmak. Ancak taraftarlar, yönetim ve  oyuncularımızla birlik olup bunu atlatacağız."

"Maçlar sahada kazanılıyor"

Fikstür avantajına sahip olup olmadıkları sorusu üzerine Sergen  Yalçın, "Evet fikstür avantajlı gibi görünüyor ama fikstür avantajı kağıt  üzerindedir. Maçlar sahada kazanılıyor. Sahaya bunu yansıtmazsanız fikstür  avantajının hiçbir faydası olmaz. Bizim tek hedefimiz bunu sahaya yansıtmak.  Sahada mücadele gösterip maçları kazanmak. Ancak bu şekilde aşağılardan kurtulup  kümede kalabiliriz." diye konuştu.

Yalçın, "Umutlu musunuz?" sorusuna ise "Tabii ki umutluyuz. Eğer öyle  olmasaydı göreve başlamazdık zaten. Zor bir süreç geçireceğiz. Önümüzde kredi  durumumuz da yok. Oynadığımız maçlardan puan veya puanlar almak zorundayız. O  yüzden biraz sabır ve mücadele." cevabını verdi.

Sivasspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, ligin 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında  Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde  gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular koşu ile  antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular dar alanda pas çalıştı.

Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, antrenmanı koşuyla tamamladı.

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