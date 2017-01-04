Kayserispor, Sergen Yalçýn'la prensip anlaþmasýna vardý

Türkiye'nin 4 boyutlu ilk cam tiyatrosu Ýstanbul'da yapýlýyor

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan cam yapý olarak yeniden tasarlanacak olan Reþat Nuri Sahnesi'nde Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan sahne dizaynýyla oyunlar dört boyutlu hareketli sahnede izlenebilecek.