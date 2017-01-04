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Kayserispor, Sergen Yalçýn'la prensip anlaþmasýna vardý

Hakan Kutlu ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan teknik direktör arayýþlarýna hýz veren Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçýn'la prensip anlaþmasýna vardý.

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Daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor'u çalýþtýran 44 yaþýndaki teknik adamýn transferi akþam saatlerinde netlik kazanacak.
 
Ýkinci yarý hazýrlýklarýna bugün Antalya'da baþlayan Kayserispor'u þu anda geçici olarak Ertuðrul Seçme çalýþtýrýyor. 

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