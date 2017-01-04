Kayserispor, Sergen Yalçýn'la prensip anlaþmasýna vardý
Hakan Kutlu ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan teknik direktör arayýþlarýna hýz veren Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçýn'la prensip anlaþmasýna vardý.
Daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor'u çalýþtýran 44 yaþýndaki teknik adamýn transferi akþam saatlerinde netlik kazanacak.
Ýkinci yarý hazýrlýklarýna bugün Antalya'da baþlayan Kayserispor'u þu anda geçici olarak Ertuðrul Seçme çalýþtýrýyor.
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