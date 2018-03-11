Sergen Yalçın Galatasaray'a tepkili: Yanda şov yapanlar, kendini yere atanlar

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının yenilmesine rağmen iyi oynadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Maç önce konuşmalarımda çok fazla bir süreç olmadı. Hem kağıt üzerinde hem de sahada bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığımızı söyledim. İlk yarı oyuncularım oyun planına sağdık kaldı. Üç tane çok net pozisyonumuz var, ilk yarıda maçı bitirebilirdik. İkinci yarı da oyun disiplinien sağdık kaldık. Yediğimiz goller sanırım karambol golleri oldu, tam göremedim. Oyuncularıma teşekkür ederim, böyle bir atmosferde elinden geleni yaptılar. Kaybetmek var, bir de savaşarak kaybetmek var. Benim takımım savaşarak kaybetti. Bu bizim için bundan sonrası adına umut oldu. Bundan sonra böyle oynarsak işi becerebiliriz ve kümede kalırız. Oyuncuları yüreğini sahaya koyarlarsa, ligde kalırız." dedi.

Galatasaray yedek kulübesine de gönderme yapan Sergen Yalçın, "Yanda şov yapanlar, kendini yere atanlar, acayip bir ülke futbolu var. İlk verdiği penaltı, böyle uyduruk bir penaltı olur mu? Tamamen stat ve seyirci baskıyla verilen penaltı." diye konuştu.

(Sporx)