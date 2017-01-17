Boluspor: 0 Kayserispor: 0
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında Kayserispor, deplasmanda Boluspor'la 0-0 berabere kaldı.
Bolu Atatürk'te oynanan karşılaşma, düşük tempoda oynandı. İki taraf da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye, Boluspor ise 5'e yükseltti.
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