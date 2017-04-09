Sergen Yalçın: Kazanmak için hiçbir şey yapmadık

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yendi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, “Kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Mücadele etmedik, koşmadık. Enerjimiz çok düşüktü. Belki oynadığımız daha önceki maçlar ağır gelmiş olabilir. Bu düşüşün olması normal ama tekrar götürebiliriz diye düşünüyordum. Düşüş tavan yaptı. Nasıl tekrar yukarıya çıkabiliriz bunların çabasını vermeyi düşünüyoruz. Bugün hiçbir şey yapmadık kazanmak adına. Haklı bir mağlubiyet aldık. Hakem de takımın motivasyonunun düşmesinde etkili oldu. Bu tür düşüşler takımın performansını etkiliyor. Bugün itibariyle söylenecek bir şey yok. Oyunu kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Kendi durumumuzu da tartışılır hale getirdi" dedi.

Fuat Buruk: "Zor bir maç olmasını bekliyorduk"

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, “Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Geçen haftaki mağlubiyet sonrasında bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. 4 gol bulduk. Bugün başarılı olan bizdik. Bundan sonraki maçlarda kazanmak için çalışacağız.

İyi başladığımızda maçın iyi geçeceğini biliyorduk. İkinci golden sonra rakibimiz oyundan koptu ve biz daha iyisini yaptık” diye konuştu.