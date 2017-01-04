Sergen Yalçın Kayserispor'da!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknikdirektörlüğe Sergen Yalçın getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.
Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.
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