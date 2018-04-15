Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “İki taraf için de çok centilmence ve güzel maç oldu. Biz kendi adımıza üzüldük. Neden üzüldük. Çünkü kazanan taraf biz olmalıydık. O açıdan üzüldük. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizde idi. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Eğer ceza sahası içerisinde final paslarında biraz daha becerikli olabilseydik, skoru lehimize çevirebilirdik diye düşünüyorum. Ama genel anlamda baktığımızda Konyaspor takımı her hafta hem oyunu hem fizik gücünü hem konsantrasyonunu geliştirerek devam ediyor. Çok zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Önümüzde çok zorlu bir 5 hafta var. Kümede kalmak için minimum 3 müsabakayı kazanmamız gerekiyor gibi görünüyor. Son 5 haftada kümede kalmak için çalışacağız. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah bu işin sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz. Tekrar söylüyorum. Oyuna baktığımızda kazanan taraf biz olmalıydık” diye konuştu.

“Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz”

Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto’o yapılan protestoyla ilgili soru üzerine Sergen Yalçın “Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz. Bana göre Eto’o Antalyaspor’a çok hizmetler verdi. Burada çok başarılı oldu. Antalyaspor’un bu ligde kalmasında katkı sahibi oldu. Bu kadar tepki Eto’o gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu kadar üst düzey futbol oynamış. Bu kadar kariyeri bir oyuncuya bizim daha fazla sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Rusya’dan Eto’o’yu çağırdılar. Dünya Kupası tanıtımı için Eto’o’yu kullanacaklarmış. Dün bize böyle bir bilgi geldi. Tüm dünya Eto’o bu kadar ilgi gösterip onu bu kadar yukarıda tutarken, bizim ülkemizde maalesef futbolda bu türlü şeylerin olması çok enteresan geliyor bana. Bırakın çocuklar sahaya çıksın, mücadelelerini yapsınlar. Bir kazansın, biri kaybetsin. Ama iş sahada bitsin. Bizim tek yapmak istediğimiz de bu” diyerek cevapladı.