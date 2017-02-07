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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe'yi çeken Kayserispor'da genç teknik adam Sergen Yalçın 'Fenerbahçe güçlü, zor ve büyük bir takım' dedi.

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Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başlarken teknik sorumlu Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Fenerbahçe kurasını değerlendirdi. Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra 2 gün izin yapan Kayserispor, bugün Kadir Has Tesisleri'nde tek antrenman yaptı. Antrenmanrdan önce açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Son oynadığımız 2 maç, gerçekten çıkış içinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray ise güçlü bir takım, özellikle evinde çok iyi oynayan bir takım. Biz de puan cetvelinde zor bir yerdeyiz. Deplasmandan puan almak zorundayız. Bu 1 puan olur, 3 puan olur, bilmiyorum ama puan almamız şart. Ligde kalmak adına puanlar almamız şart. Sporcularımız oradan puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacak."
 
KUPADA FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ
 
Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe eşleşmesini tde değerendiren Sergen Yalçın, bu konuda şöyle konuştu: "Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir gruba düştük. Diğer taraf daha iyi olurdu. Fenerbahçe güçlü, zor ve büyük bir takım. İşimiz kolay değil ancak daha kupa maçına zaman var. Ona zamanı gelince bakarız. O maça kadar önümüzde birbirinden zor 3 lig maçı oynayacağız. Bu maçlarda alacağımız sonuçlar kupa maçına konsantrasyonumuzu da belirleyecek. Kupa maçına o zamanki halimiz nasıl olursa ona göre bakacağız."
 
OLAYLI BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI
 
Pazar akşamı Vodefona Arena’da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan gerginlikler konusuna da değinen Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Gönül isterdi ki bu tür olaylar olmasın ama derbi maçları biraz gergin olabiliyor. Sahada daha sakin olup oyun için mücadele etmek lazım. Seyirciler için seyir zevki bakımından güzel bir maç olmadı. Futbolcular sahada daha fazla futbol oynamak için bulunmalı. Bunu bütün takımlar için söylüyorum. Daha güzel olur." 
 
 

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