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Sergen Yalçın Welliton'u affetti

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, Brezilyalı golcü Welliton'u affetti ve kadroya dahil etti.

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Kayserispor, Beşiktaş'la Perşembe günü saat 18.00'de oynayacağı kupa ve Pazar günü kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekipte, Antalya kampına katılmadığı için süresiz kadro dışı bırakılan Welliton, teknik direktör Sergen Yalçın’dan özür diledi ve yeniden antrenmanlara başladı. 
 
KAYSERİSPOR ÖN LİBERO ALIP, TRANSFERİ KAPATACAK;
 
Kayserispor’un futbol şube sorumluluğunu üstlenen yönetici Mehmet Çakmak Uyar, "Wellinton’un da aramıza katılmasıyla birlikte kadromuz nihai şeklini aldı. Şu anda anlaşmaya vardığımız, ancak kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan tecrübeli bir ön libero alıp, ara transferi sonlandıracağız. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının ardından gelen iki haftalık milli takım maçları arasındaki süreç bize uyum açısından ilaç gibi gelecek. Şampiyonluk adayı iki gözde kulüple, kendi evimizde ve taraftarımızın desteğiyle oynayacağız maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılmaya çalışacağız" dedi.
 
Öte yandan, Kayserispor’da yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün bir görüşme yaptı. Ortak toplantıda yeni transferlerden sonra kadrodan gönderilecek oyuncuların durumu ele alındı. 8 yeni transferin ardından, mevcut kadrodan kendisine kulüp bulması istenen oyuncular belirlendi.

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