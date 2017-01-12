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Sergen’in gözü Lawal’da

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Osmanlıspor'da forma giyen Raheem Lawal transferinin bitirilmesini istedi.

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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Raheem Lawal transferinin bitirilmesini istedi.
 
Şu ana kadar sadece Güray Vural ile resmi mukavele yapılırken, Lawal konusunda Osmanlıspor kolaylık sağlamaya hazır.
 
Kayserispor, bonservis bedeli ödemeden başarılı ön liberoyu kadrosuna kazandırmayı hedefliyor. Lawal ile görüşmeler devam ediyor.
 
Öte yandan Porto'nun 31 yaşındaki kanat oyuncusu Silvestre Varela için de girişimler sürüyor. (Fanatik)

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