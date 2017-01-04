Sergen yeniden Süper Lig'de! Resmen açýklandý
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüðe Sergen Yalçýn getirildi.
- AA
Hakan Kutlu ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan teknik direktör arayýþlarýna hýz veren Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçýn'la anlaþmaya vardý.
Kayserispor'un 18 Ocak Çarþamba günü yapýlacak olaðanüstü kongresinde baþkanlýða getirilmesi üzerinde mutabýk kalýnan Erol Bedir, yaptýðý açýklamada, Sergen Yalçýn ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladýklarýný söyledi.
Bedir, anlaþmanýn hayýrlý olmasýný temenni etti.
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