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Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.
 
Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.
 
DHA

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