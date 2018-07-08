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Serhat Kırık dünya şampiyonu oldu!

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, altın madalya kazandı.

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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, altın madalya kazandı.
 
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada Serhat Kırık, grekoromen stil 60 kilo finalinde İranlı Shahin Eidi Badaghi Mofrad ile karşılaştı.
 
İranlı rakibi Mofrad'ı 4-1 yenen milli güreşçi, dünya şampiyonu oldu.
 
Böylece Türkiye, şampiyonadaki 3. altın madalyasını elde etti.

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