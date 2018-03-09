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Serie A'da Şubat ayının oyuncusu Cengiz Ünder seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Cengiz Ünder'i şubat ayının oyuncusu seçti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Cengiz Ünder'i şubat ayının oyuncusu seçti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şubat ayının futbolcusu seçilen Cengiz Ünder tebrik edildi.

Açıklamada, "Türk futbolcu, şubat ayında oynadığı 5 maçta 5 gol atarak bu ayın dönüm noktası olmanın keyfini yaşadı. Cengiz, Roma'nın galibiyetiyle sonuçlanan 3 karşılaşmada da fileleri havalandırdı." ifadeleri kullanıldı.

20 yaşındaki futbolcunun, takım arkadaşları Alisson Becker ve Federico Fazio'yu geride bırakarak taraftarların oylarıyla "ayın futbolcusu" seçildiği belirtildi.

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