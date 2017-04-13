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Serkan Kırıntılı sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, sakatlığı nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Konyaspor'da Serkan Kırıntılı sıkıntısı... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, Kasımpaşa maçında elinden sakatlanan kaleci Serkan Kırıntılı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Kürklü, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Serkan'ın Kasımpaşa maçının ilk yarısında bir hava topu mücadelesi sırasında aldığı darbe sonucu sakatlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan kontrollerinde Serkan'ın sağ el başparmak ekleminde kırık tespit edildi. Serkan, bu akşam Konya Medicana Hastanesi'nde operasyon geçirecek ve en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat sonrası tedavisine hemen başlanılarak, kendisinin en kısa sürede takımımıza dahil olması sağlanacak."

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