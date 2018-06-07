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Serkan Reçber Roger Assale'yi transfer edecek

Siyah - beyazlılarda golcü transferi konusunda İsviçre Ligi ekiplerinden Young-Boys’ta oynayan Roger Assale ismi gündeme geldi.

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24 yaşındaki Assale’yi Beşiktaş’ta altyapı ve oyuncu izleme bölümünün başına getirilen Serkan Reçber’in önerdiği belirtildi.

Reçber, daha önce TRT Spor’da yayımlanan Avrupa Sahnesi adlı programda da başarılı golcünün Beşiktaş’a çok uygun olacağını ifade etmişti.

Roger Assale, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Young-Boys’ta 49 resmi maçta 21 gol attı, arkadaşlarına da 14 gol pası verdi. Fildişi Sahilli golcü oyuncu, milli formayla da 11 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.

Serkan Reçber’in transfer etmeyi düşündüğü bir başka isim ise Basel'in sağ beki Michael Lang.

Ancak Lang’ın Premier Lig’den de taliplerinin olması ve futbolcunun Dünya Kupası'nda da forma giymesi transferi zora sokuyor. Basel kulübü , 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Avro bonservis ücreti istiyor.

(Trt Spor)

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