Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Servet Çetin: Trabzonspor'da inşallah başarılı olacağız

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev yapacak olan Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Servet Çetin, "Bizim işlerin güzelliği bu, yıllarca karşılıklı rakip olarak oynuyoruz. Bugün Trabzonspor için hizmet vermeye geldik. İnşallah güzel faydalar sağlarız. Trabzonspor bunu hakediyor. Takımı tanıyoruz. Sonuçta sezona Antalya'da başladık. Kısa sürede anlaşıldığı için bir çalışma yapamadık ama iyi bir takım ve iyi bir ekibi var. İnşallah başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

(Haber61)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA