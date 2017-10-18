Servet Çetin: Trabzonspor'da inşallah başarılı olacağız

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Servet Çetin, "Bizim işlerin güzelliği bu, yıllarca karşılıklı rakip olarak oynuyoruz. Bugün Trabzonspor için hizmet vermeye geldik. İnşallah güzel faydalar sağlarız. Trabzonspor bunu hakediyor. Takımı tanıyoruz. Sonuçta sezona Antalya'da başladık. Kısa sürede anlaşıldığı için bir çalışma yapamadık ama iyi bir takım ve iyi bir ekibi var. İnşallah başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

(Haber61)