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Fenerbahçe Carlos Bacca için Kjaer kozunu kullanacak

Beşiktaş ve Marsilya'nın transfer listesinde bulunan Kolombiyalı golcü Bacca için Fenerbahçe devreye girdi.

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Fenerbahçe’de golcü arayışı devam ederken, gündeme bir isim daha girdi: Carlos Bacca... Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş’ın da listesindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar, Milan ile anlaşamayınca bu oyuncudan vazgeçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli forvet için şu anda sadece Fenerbahçe ve Marsilya devrede. Gomis’i Galatasaray’a kaptıran Fransız ekibinin Bacca’yı çok istediği belirtildi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in bu konuda önemli bir avantajı var: Milan’ın Simon Kjaer’in peşinde olması!

Milan kolaylık sağlayacak 

İtalyan devi, Danimarkalı stoper konusunda kolaylık sağlanması için Bacca ile görüşme konusunda önceliği Fenerbahçe’ye verecek. Eğer Sarı-Lacivertli Yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu ikna ederse, Milan kiralama konusunda her türlü kolaylığı sağlayacak. Yönetimin planı, Bacca’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadroya katmak. 30 yaşındaki futbolcu, iyi bir performans sergilerse önümüzdeki sezon sonunda bonservisiyle transfer edilecek.

120 milyon TL! 

Carlos Bacca, Sevilla’da yaptığı çıkışla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. İspanyol ekibinde 2 sezonda 108 maçta 49 gol 22 asist yaptı. 2 defa Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milan, birçok kulübün peşinde olduğu Kolombiyalı için 2015’te 30 milyon Euro (120 milyon TL) ödeyerek kadrosuna kattı. Bacca, Kırmızı-Siyahlılar’da oynadığı 77 mücadelede 34 kez fileleri havalandırken, 9 golün hazırlayıcısı oldu.

(Fanatik)

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