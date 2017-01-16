Sevilla 40 maçlık seriyi bitirdi
La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Sevilla, Real Madrid'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
La Liga'da 18. haftada Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci devre oldukça heyecan verici bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 67. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltıdan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 85. dakikasında Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle durum eşitlendi. Stevan Jovetic 90. dakikada ağları havalandırdı ve Sevilla'yı öne geçiren golü kaydetti. Uzatmalardan gol sesi çıkmadı ve Sevilla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kral Kupası mücadelesinde son bölümde gelen gollerle Sevilla ile 3-3 berabere kalmayı başaran ve yenilmezlik serisi 40 maça çıkarmıştı.
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