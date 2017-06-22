Sevilla Başkanı Jose Castro, Jesus Navas, Adil Rami ve Carlos Bacca hakkında açıklamalarda bulundu

Jesus Navas, Adil Rami ve Carlos Bacca hakkında son durum ne? Sevilla Başkanı Jose Castro, transferde ismi Türk takımları ile anılan 3 futbolcu hakkında Marca'ya konuştu.

NAVAS, SEVILLA'YA YAKIN...

Castro, Manchester City'den ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş ve Sevilla ile anılan Jesus Navas için ''Transferi sonlandırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Navas'ı Sevilla'ya geri getirmeyi çok istiyoruz. O da aynısını istiyor. Yakın zamanda Sevilla'nın yeni oyuncusu olabilir. Ancak şu an için bitmiş birşey yok'' dedi.

BACCA, İSPANYA'YA DÖNEBİLİR

Carlos Bacca ile de ilgilendiklerini belirten Jose Castro, ''Eskiden bizimle birlikteydi. Burada iki sezonda 60'dan fazla gol atmıştı. Piyasada ilgilendiğimiz isimlerden birisi'' şeklinde konuştu.

''RAMI İÇİN TEKLİF YOK''

Transferde Beşiktaş ile ismi anılan Adil Rami için görüşlerini belirten Sevilla Başkanı, Fransız defans futbolcusu için ''Adil Rami için bize gelen bir teklif yok'' sözlerini kullandı. (Sporx)