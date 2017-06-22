ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sevilla Başkanı Jose Castro, Jesus Navas, Adil Rami ve Carlos Bacca hakkında açıklamalarda bulundu

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın başkanı Jose Castro, transferde ismi Türk takımları ile anılan Jesus Navas, Adil Rami ve Carlos Bacca hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jesus Navas, Adil Rami ve Carlos Bacca hakkında son durum ne? Sevilla Başkanı Jose Castro, transferde ismi Türk takımları ile anılan 3 futbolcu hakkında Marca'ya konuştu.

NAVAS, SEVILLA'YA YAKIN...

Castro, Manchester City'den ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş ve Sevilla ile anılan Jesus Navas için ''Transferi sonlandırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Navas'ı Sevilla'ya geri getirmeyi çok istiyoruz. O da aynısını istiyor. Yakın zamanda Sevilla'nın yeni oyuncusu olabilir. Ancak şu an için bitmiş birşey yok'' dedi.

BACCA, İSPANYA'YA DÖNEBİLİR

Carlos Bacca ile de ilgilendiklerini belirten Jose Castro, ''Eskiden bizimle birlikteydi. Burada iki sezonda 60'dan fazla gol atmıştı. Piyasada ilgilendiğimiz isimlerden birisi'' şeklinde konuştu.

''RAMI İÇİN TEKLİF YOK''

Transferde Beşiktaş ile ismi anılan Adil Rami için görüşlerini belirten Sevilla Başkanı, Fransız defans futbolcusu için ''Adil Rami için bize gelen bir teklif yok'' sözlerini kullandı. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA