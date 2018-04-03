Sevilla Bayern Münih canlı yayın Tivibu Spor şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle

Sevilla Bayern Münih canlı izleme linki Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak isteyen futbol severler tarafından araştırılıyor. Şifresiz Tivibu Spor canlı yayın nasıl izlenir? Bir önceki turda temsilcimiz Beşiktaş’ı eleyen Bayern Münih, İngiliz devi Manchester United’ı sürpriz bir şekilde elemeyi başaran Sevilla deplasmanından avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Tivibu Spor canlı yayın ile izlenebilecek ve saat 21:45’ten itibaren yayınlanacak Sevilla Bayern Münih karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyor. İki takım tarihlerinde ilk kez bir Avrupa maçında karşılaşacak. Sevilla, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla 20 kez karşılaşırken, bu maçların sadece üçünde mağlup oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezondur bir İspanyol takımı tarafından turnuvadan eleniyor: 2016-17'de Real Madrid (çeyrek final), 2015-16'da Atletico Madrid (yarı final), 2014-15'te Barcelona (yarı final) ve 2013-14'te Real Madrid (yarı final).

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. Bayern Münih ise bu turnuvada en fazla çeyrek final oynayan takım.

SEVİLLA’DA SON DURUM

La Liga’da 7.sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma iddiasından bir hayli uzaklaşan Sevilla ligde oynadığı son maçta sahasında Barcelona ile 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktörlüğünü Vincenzo Montella’nın yaptığı Sevilla, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Manchester United karşısında sürpriz bir galibiyet alarak tur atlamayı başarmıştı.

BAYERN MÜNİH SON DURUM

Alman panzeri Bayern Münih ise yoluna duraksamadan devam ediyor. Almanya Bundesliga’da fırtına gibi esen kırmızı beyazlı ekip, ligde oynadığı son maçta ezeli rakibi Dortmund’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmiş ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, her iki maçta da temsilcimizi mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.