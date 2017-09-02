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Sevilla, Carole'ü Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Lionel Carole yeni takımına adım atar atmaz bir sürprizle karşılaştı.

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26 yaşındaki Fransız sol bek, takımının UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı. 

Teknik direktör Eduardo Berizzo'nun bazı oyuncuları liste dışı bırakması gerekiyordu ve yaz boyunca sezon öncesi kamplarında ter döken isimleri ödüllendirmek istemesi nedeniyle Carole'ü kadroya almadı. 

Lionel Carole'ün bu durumda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ocak ayına kadar beklemesi gerekecek. İspanyol ekibi grup aşamasını geçtiği takdirde, ikinci tur öncesinde yeni liste bildirim hakkı doğacak ve bu kez tarcih edilmesi durumunda ikinci turdan itibaren forma giyebilecek. 

(Skorer)

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