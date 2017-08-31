Sevilla, Lionel Carole'ü transfer etmek üzere

El Desmarque'nin iddiasına göre Sevilla, Lionel Carole ve Galatasaray ile oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Carole için devreye giren Sevilla'nın resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Haberin detaylarında oyuncunun Sevilla'da oynamak istediği ve Endülüs ekibinin Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı yazıldı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Lionel Carole, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Fransız sol bekin kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.