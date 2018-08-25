Sevilla, Mariano Diaz için 40 milyon euro hazırladı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Lyon'a Mariano Diaz transferi için 25 milyon euroluk teklif sundu ancak bu teklif Fransız kulübü tarafından reddedildi.

Diaz transferi için tüm kozlarını oynayan Sevilla, Lyon'un kapısını bu kez 40 milyon euroluk teklifle çalma kararı aldı. Lyon, Sevilla'nın 40 milyon euroluk teklifini kabul ederse Diaz, Sevilla kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atacak.

Sevilla teknik direktörü Machin, "Basında birçok isim yazılıyor ve bu oyuncuların hepsi yüksek kaliteli ve çok fazla ön planda olan isimler. Mariano da bu isimlerden biri ve Lyon onu kadrosuna katmask için büyük bir çaba harcadı. Mariano, Sevilla'da oynamak için gereken seviyeye sahip bir futbolcu" şeklinde konuştu. (Sporx)