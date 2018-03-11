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Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu hakkında İspanyol basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

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Bordo mavili takımın genç orta sahası Okay Yokuşlu hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi de İspanyol medyasından eklendi.

Daha önce West Bromwich Albion'un talip olduğu iddia edilen Bordo Mavililerin yıldızı için AS gazetesi gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Yokuşlu'yu "Yeni Sergio Busquets" olarak tanımlayan gazete, Sevilla'nın 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde Steven Nzonzi'ye yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi hâlinde Endülüs kulübünün oyuncuyu satacağı ve yerine Okay'ı alacağı ifade edildi.

(Fanatik)

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