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Sevilla, Old Trafford'da çeyrek final biletini söktü aldı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla, Manchester United'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile Sevilla karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Golsüz biten ilk maçın rövanşında ilk golü bulan takım ise Sevilla oldu. Mücadelenin 74. dakikasında Wissam Ben Yedder ile öne geçen Sevilla, 78. dakikada yine Yedder ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0'a getirdi.
 
Manchester United, 84. dakikada Romelu Lukaku ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.
 
Sevilla, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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