Sevilla'dan Carole'e 'İkinci ligde oyna' teklifi

Galatasaray’dan kiralık olarak Sevilla’ya giden Lionel Carole, İspanya’da oldukça zor günler geçiriyor.

Bir sezonluğuna gittiği kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulabilen 26 yaşındaki sol bek, ikinci devrede ise tamamen kesik yedi.

Kadro dışı ve yeni sol bek

Sezonun ikinci yarısında ise daha büyük bir şok yaşayan Carole, La Liga kadrosuna alınmadı, ismi lig yönetimine verilen listeye konulmadı. Ara transfer döneminde İspanyol ekibinin bir başka sol beki olan Guilherme Arana’yı kadrosuna katmasıyla sarsılan Carole, kadro dışı bırakılmasıyla tamamen sarsıldı.

Garip teklifi geri çevirdi

Sevilla yönetiminin sarı-kırmızılılardan kiralık olarak sezon sonuna kadar aldığı futbolcuya çok tartışılacak, garip bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Buna göre İspanyol idareciler, kendisini Sevilla’nın B takımında oynatma teklifinde bulundu, ancak bu teklif futbolcu tarafından kabul edilmedi.

İkinci ligde son sıradalar

Sevilla’nın ikinci takımı olan Sevilla Atletico, İspanya ikinci liginde mücadele ediyor ve şu an itibariyle 22 takımlı ligde son sırada yer alıyor. Carole sezon başında Galatasaray forması da giydiği için, FIFA’nın ‘Bir futbolcu bir sezonda en çok iki farklı kulübün formasını giyebilir’ kuralı yüzünden üçüncü bir takıma gönderilemiyor. Ancak Sevilla B takımı, aynı kulübün takımı olduğu için burada oynamasının önünde bir engel bulunmuyor.

(Milliyet)