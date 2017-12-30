Sevilla'ya kiralık olarak gönderilen Lionel Carole geri dönüyor...

Patrice Evra başta olmak üzere bu mevki için birçok oyuncu ile temas halinde olan Galatasaray, istediği sonucu alamaz ise Carole için Sevilla'nın kapısını çalacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, sol bek bölgesinde çalışmaların hız kazanmasını isterken maliyet ve oyuncu opsiyonları arasında istenilen transfere imza atılmazsa Carole'ün Galatasaray'a geri dönmesini istedi.

Şimdi Galatasaray, Antalya kampına kadar sol bek transferini bitiremezse Carole'ün dönüşü için Sevilla ile görüşecek. Ancak yöneticiler bunun sol bek için son çare ve opsiyon olduğunu belirttiler.

Lionel Carole'un Galatasaray performansı

Fransa Ligue 2'den Galatasaray'a transfer olan Fransız sol bek Lionel Carole, Galatasaray forması ile 64 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 4 asistlik performans üretti.

Lionel Carole'ün transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 3.5 milyon Euro olarak görülmekte. Fransız futbolcu Galatasaray'a Troyes kulübünden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

(Futbolarena)