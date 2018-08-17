Seydou Doumbia ile anlaşan Bursaspor'un yeni hedefi Ryota Morioka

Bursaspor, hücuma takviye çalışmalarında somut adımlar atmaya başladı.

Yeşil-beyazlı ekip uzun süredir gündeminde tuttuğu Seydou Doumbia ile prensipte anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu ve bonservisinin bulunduğu Portekiz’in Sporting Lizbon Kulübü ile yapılan görüşmelerden olumlu ayrılan Bursaspor’un, deneyimli golcüyü yarın veya pazar günü Bursa’ya getirmesi bekleniyor. Daha önce yeşil beyazlı kulüpten alınan bilgide Doumbia’nın yüksek maliyeti nedeniyle girişimde bulunulmayacağı belirtilirken, son olarak William Troost-Ekong’un satışıyla birlikte gelir elde eden yönetim, Doumbia’yı tekrardan gündemine almıştı.

10 NUMARAYA JAPON OYUNCU

Doumbia’nın yanı sıra hücuma takviye için çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da gündeme yeni bir isim daha geldi. Geçtiğimiz sezonun sonunda yeşil beyazlı kulüp ile yollarını ayıran Pablo Martin Batalla’nın yerini doldurmak isteyen Bursaspor yönetimi, Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ryota Morioka’da karar kıldı.

Japon oyuncu için girişimlerde bulunan yeşil beyazlı yönetimin, bu transferi de önümüzdeki hafta içerisinde bitirmek istediği öğrenildi. Oyuncunun da Bursaspor’a yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Belçika basını da Morioka’nın kariyerindeki bir sonraki durağın Türkiye olacağını yazdı. 27 yaşındaki Japon oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika’da forma giydiği 43 maçta 15 gol ve 15 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

(DHA)