Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Seydou Doumbia'nın yeni adresi belli oldu

Bursaspor ve Göztepe ile anılan Seydou Doumbia'nın La Liga ekiplerinden Girona'ya imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer döneminde ismi Bursaspor ve Göztepe ile anılan Seydou Doumbia'nın transfer için İspanya'ya gittiği belirtildi.
 
Radio Catalunya'da yer alan haberde; Girona'nın Sporting Lizbon'a sunduğu teklifin kabul edilmesinin ardından Fildişili golcünün Katalonya'ya gittiği ve transfer için sğalık kontrollerinden geçtiği belirtildi. Doumbia'nın transferinin önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.
 
Sporting Lizbon'un Temmuz 2017'de 500 bin Euro ücretle kiralayıp, ardından 3 milyon Euro bonservisle satın aladığı Doumbia, Portekiz'de oynadığı 14 lig maçında gol atamamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA