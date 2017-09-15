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Seyit Mehmet Özkan: Manchester City Berke Özer'i istiyor

Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiğine dair iddialar çıkan Berke Özer'i Manchester City'nin istediğini açıkladı.

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Özkan, genç kalecileri Berke Özer'in transferine ilişkin Avrupa  kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kulüpler birbirlerini biliyorlar. Görüşmeler de devam ediyor. Berke  17 yaşında ve gitse bile oynayamayacak. Biz çok para istediğimiz için yabancılar  har vurup harman savurmuyor. 'Biz geleceğiz, çok maçını izleyeceğiz.' dediler.  Biz de bu nedenle oynatıyoruz. Normalde bizim birinci kalecimiz Erce'dir ve Süper  Lig'de oynayacak kalitededir. Erce'nin yaptığı fedakar davranış son derece  önemli. Berke, Hindistan'a gidiyor ve 30 gün boyunca Erce kalede olacak."

'Manchester City devreye girdi'

Berke için ciddi talipler olduğuna değinen Özkan, "İngiltere'den devreye girilmişti. Berke için devreye giren takımlardan biri Manchester City.  Almanya, İtalya ve İspanya'dan dört talep var. Avrupa'da araştırma ekipleri,  ihtiyaçlara göre çalışıyor. Bizde ise neredeyse video izleyerek futbolcu  alıyorlar. Bu iş ciddi, bu iş hobi değil." ifadelerini kullandı.

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