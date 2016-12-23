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Eto'o Beşiktaş'a gelmeye hazır

Golcü transferinde Mario Gomez ve Samuel Eto’o isimlerine odaklanan Beşiktaş Yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor.

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Golcü transferinde Mario Gomez ve Samuel Eto’o isimlerine odaklanan Beşiktaş Yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor.
 
Sezon başında İtalyan forvet Mario Balotelli’yi kadrosuna katmadığı için çok pişman olan siyah-beyazlılar, Mario Gomez’in Wolfsburg’dan ayrılmasının zor olması nedeniyle daha çok Eto’o’ya odaklanmış durumda.
 
Beşiktaşlı idarecilerin devre arası tatilinin ardından Antalyasporlu yöneticilerle bir araya gelerek Eto’o için teklifte bulunacağı öğrenildi. Antalya’dan gelen haberlere göre kulüplerin anlaşması durumunda Eto’o’nun Beşiktaş formasını giymeyi çok istediğini yakın çevresine söylediği de belirtildi. Transferde bütçeyi aşmak istemeyen siyah-beyazlılar önce golcü son olarak da stoper takviyesini gerçekleştirmenin planlarını yapıyor. (Milliyet)

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