Sezon başında Boluspor'a verilen Melih Okutan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin sezon başı Boluspor'a verdiği Melih Okutan sezon sonu takıma geri dönüyor.
Sezon başında Boluspor'a verilen Melih Okutan'ın performansının yakından takip edildiği ortaya çıktı.
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Sezon başından beri Boluspor'un maçlarını izlediğini ifade eden sarı-lacivertlilerin patronu, şöyle konuştu:
"Melih iyi bir sezon geçiriyor ve isminden çok söz ettireceğe benziyor. Tecrübe kazandıktan sonra neden tekrar F.Bahçe forması giymesin."
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