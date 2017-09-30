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Sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

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Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası  Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar  klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis  Hamilton 1.30.076'lık derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde  etti.

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.30.121'lik  derecesiyle ikinci, Red Bull-TAG Heuer takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen  ise 1.30.541 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel  ise motorunda değişikliğe gidilmesinin ardından aracının güç ünitesinde sorun  yaşadı ve sıralama turlarını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yarın TSİ 10.00'da başlayacak Malezya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki  pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.076

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.30.121

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.541

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.595

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.758

6.  Estaban Ocon (Force India) 1.31.478

7. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.31.582

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.31.607

9. Sergio Perez (Force India) 1.31.658

10. Fernando Alonso (McLaren) 1.31.704

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