Sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1.30.076'lık derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti.

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.30.121'lik derecesiyle ikinci, Red Bull-TAG Heuer takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise 1.30.541 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise motorunda değişikliğe gidilmesinin ardından aracının güç ünitesinde sorun yaşadı ve sıralama turlarını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yarın TSİ 10.00'da başlayacak Malezya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.076

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.30.121

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.541

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.595

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.758

6. Estaban Ocon (Force India) 1.31.478

7. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.31.582

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.31.607

9. Sergio Perez (Force India) 1.31.658

10. Fernando Alonso (McLaren) 1.31.704