Sezonun ilk yarışı Dovizioso'nun

2018 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar Grand Prix'sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun açılış ayağı, Katar'ın 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco, ilk turda Repsol Honda'dan Marc Marquez'e kaptırdığı liderliği, geri aldı ve 17. turun sonuna kadar korudu.

5. cepten kalkan, startta da 7'nciliğe kadar gerileyen Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, 18. turda yaptığı atakla liderliğe yerleşti.

Kalan bölümde rakiplerine geçiş fırsatı tanımayan Dovizioso, 42 dakika 34.654 saniyelik derecesiyle kariyerinin 9. MotoGP zaferine ulaştı.

Geçen sezon şampiyonluk için çekiştiği Dovizioso'dan sadece 0.027 saniye sonra finişe gelen Marquez, 2'nci, liderin 0.797 saniye arkasındaki Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi ise 3. oldu.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si, 8 Nisan'da koşulacak.