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Shakhtar Donetsk'ten Beşiktaş'a şok Rakitskiy cevabı

Beşiktaş'ın, stoper mevkiine düşündüğü Rakitskiy için Shakhtar Donetsk'ten yanıt geldi.

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Siyah beyazlı yönetim, önceki gün Ukrayna milli takımı formasını da giyen Yaroslav Rakitskiy için Shakhtar'a 5 milyon euroluk bir teklif göndermişti. 
 
30 MİLYON EURO!
 
Ukrayna kulübü az önce Beşiktaş kulübüne gönderdiği cevap yazısında son derece şaşırtıcı bir talepte bulundu. Ukrayna kulübü yetkilileri başarılı stoperin satışı için tam 30 milyon Euro istediklerini söyledi. 
 
ZENİT 15 MİLYON EURO VERDİ 
 
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit St. Petersburg da oyuncuya talip olmuş ve Rumen teknik direktörün eski takımı olan Shakhtar'a 15 milyon Euro teklif etmişti.  
 
Başkan Fikret Orman'ın çok defa maçlarına giderek takip ettiği Yaroslav Rakitskiy'nin transferi kulübünün talebi nedeniyle çıkmaza girdi.  Siyah beyazlıların bundan böyle diğer stoper adaylarına ağırlık vermesi bekleniyor.  (Ajansspor)

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