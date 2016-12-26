Shakhtar Yevhen Seleznyov'un Karabükspor'a transferini duyurdu
Shakhtar Donetsk, golcü futbolcu Yevhen Seleznyov'un Kardemir Karabükspor'la anlaştığını resmen açıkladı.
- Skorer
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un takımdan ayrılıp Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu. Bu bir Skorer haberidir.
Kulüp resmi sitesinden 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor' başlığıyla yaptığı açıklamada 'Oyuncu takımdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu' denildi.
Açıklamada oyunucun Shakhtar kariyerine değinilirken 'Shakhtar, Yevhen Seleznyov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor' denildi.
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