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Sharapova Hollandalı antrenörle yollarını ayırdı

Tek kadınlarda eski dünya bir numarası Maria Sharapova ile antrenörü Sven Groeneveld'in yolları ayrıldı.

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Resmi internet sitesine yazılı açıklama yapan Rus tenisçi, karşılıklı  varılan anlaşma sonucu 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörüyle  yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Bu yıl sadece 5 maç kazanabilen ve son olarak ABD'de düzenlenen Indian  Wells'te ilk turda kaybeden Sharapova, Groeneveld yönetiminde 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

Groeneveld, daha önce Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Ana  Ivanovic, Caroline Wozniacki ve Greg Rusedski gibi önemli tenisçileri  çalıştırmıştı.

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