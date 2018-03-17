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Sharapova sakatlandı, Miami Açık'ta mücadele edemeyecek

Tek kadınların eski dünya bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta mücadele edemeyecek.

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Tek kadınların eski dünya bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta mücadele edemeyecek.
 
Organizasyonun internet sitesine yazılı açıklamalarda bulunan Rus tenisçi, "Sol kolumdaki sakatlık nedeniyle sevdiğim turnuvalar arasında yer alan Miami Açık'a katılamayacağım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.
 
Meldonyum kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık doping cezasının ardından çıktığı maçlarda eski formundan uzak bir görüntü çizen Sharapova'nın yerine ABD'li Jennifer Brady organizasyonda mücadele edecek.
 
Son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden 30 yaşındaki Sharapova, 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörü Sven Groeneveld ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.
 
Miami Açık, 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

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