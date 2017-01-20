Roberto Carlos Alanyaspor'un teklifini reddetti
Şu anda Real Madrid Kulübü'nde 'Asya Sorumlusu' olan Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un, Alanyaspor'un teklifini reddettiği öğrenildi.
Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasından sonra Ertuğrul Sağlam’la masaya oturan, fakat son anda anlaşma sağlayamayan Alanyaspor yönetimi Roberto Carlos’un kapısını çaldı. Daha önce Süper Lig’de Sivasspor ve Akhisarspor’u çalıştıran Brezilyalı çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor’un teklifine olumlu yaklaştığı fakat Real Madrid ile Mayıs ayına kadar kontratının bulunması sebebiyle başkan Hasan Çavuşoğlu’nu geri çevirdiği öğrenildi. Daha önce Çin kulüplerinden 4 milyon euro’luk teklif aldığı belirtilen Roberto Carlos’un Madrid kulübünde ‘Asya sorumlusu’ görevini bırakamadığı için bu teklifleri de değerlendiremediği ifade edildi.
Alanyaspor kulübüne teşekkür eden Roberto Carlos’un Mayıs ayına kadar herhangi bir takımı çalıştırmayacağı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.