Roberto Carlos Alanyaspor'un teklifini reddetti

Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasından sonra Ertuğrul Sağlam’la masaya oturan, fakat son anda anlaşma sağlayamayan Alanyaspor yönetimi Roberto Carlos’un kapısını çaldı. Daha önce Süper Lig’de Sivasspor ve Akhisarspor’u çalıştıran Brezilyalı çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor’un teklifine olumlu yaklaştığı fakat Real Madrid ile Mayıs ayına kadar kontratının bulunması sebebiyle başkan Hasan Çavuşoğlu’nu geri çevirdiği öğrenildi. Daha önce Çin kulüplerinden 4 milyon euro’luk teklif aldığı belirtilen Roberto Carlos’un Madrid kulübünde ‘Asya sorumlusu’ görevini bırakamadığı için bu teklifleri de değerlendiremediği ifade edildi.

Alanyaspor kulübüne teşekkür eden Roberto Carlos’un Mayıs ayına kadar herhangi bir takımı çalıştırmayacağı belirtildi.