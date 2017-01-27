Şike hakimi Mehmet Ekinci Yalova'da yakalandı
Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olan Odatv ve Şike Kumpası Davası’nın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Mehmet Ekinci yakalandı.
Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olan Odatv ve Şike Kumpası Davası’nın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Mehmet Ekinci yakalandı. Odatv'nin edindiği bilgiye göre bir süredir aranan Ekinci, Yalova'da ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin gözaltına aldığı Ekinci, Cemaat'in yargıda etkin olduğu günlerde yargıda kritik isimlerden biriydi.
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