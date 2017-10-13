Şili Milli Takımı'na 10 milyon dolar ödeme yapılacak
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel'in de içinde bulunduğu Şili Milli Takımı, Dünya Kupası bileti alamadı. Buna karşın federasyonun futbolculara 10 milyon dolar ödeme yapacak olması tartışma konusu oldu.
Şili Milli Takımı Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Elemelerde grubu altıncı sırada bitiren ve finallerin dışında kalan Güney Amerika ekibinde şok devam ederken, sportif başarısızlık beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi.
Gidemediler ama kazandılar
Futbolcuların içki sevdaları nedeniyle sahada 'döküldüğü' iddialarının ardından bu kez ortaya parayla ilgili yeni bir tartışma konusu geldi. Şilili futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başaramasalar da, elemelerdeki performansları nedeniyle kendilerine yüklü bir ödeme yapılacağı ortaya çıktı.
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