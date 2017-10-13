Şili Milli Takımı'na 10 milyon dolar ödeme yapılacak

Şili Milli Takımı Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Elemelerde grubu altıncı sırada bitiren ve finallerin dışında kalan Güney Amerika ekibinde şok devam ederken, sportif başarısızlık beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi.

Gidemediler ama kazandılar

Futbolcuların içki sevdaları nedeniyle sahada 'döküldüğü' iddialarının ardından bu kez ortaya parayla ilgili yeni bir tartışma konusu geldi. Şilili futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başaramasalar da, elemelerdeki performansları nedeniyle kendilerine yüklü bir ödeme yapılacağı ortaya çıktı.