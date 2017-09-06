Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şilili futbolcu Arturo Vidal, milli takım kariyerini sonlandırıyor

Şilili futbolcu Arturo Vidal, milli takımla 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından flaş bir karar aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Arturo Vidal, milli takım kariyeri ile ilgili bir açıklama yaptı.
 
Yıldız oyuncu ülkesi Şili'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay'a 3-0, Bolivya'ya ise 1-0 mağlup olmasının ardından Dünya Kupası organizasyonu sonrası milli takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı. (Yenişafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye’de rejim güçleri Deyrizor’a girdi

Suriye’de rejim güçleri Deyrizor’a girdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA