Şilili futbolcu Arturo Vidal, milli takım kariyerini sonlandırıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Arturo Vidal, milli takım kariyeri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu ülkesi Şili'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay'a 3-0, Bolivya'ya ise 1-0 mağlup olmasının ardından Dünya Kupası organizasyonu sonrası milli takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı. (Yenişafak)