Şili'nin yeni kaptanı Gary Medel!

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gary Medel’e önemli bir görev verildi. Şili Milli Takımı’nda bulunan Medel, Güney Kore ile bugün yapacakları maça kaptan olarak çıkıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Kaptanlık bandını takmak büyük bir sorumluluk. Claudio Bravo bunu yıllarca yaptı. 31 yaşında burada olmak önemli. Umarım insanları ve ülkemizi mutlu ederiz” dedi.

Bir süredir Şili için adı kaptanlıkla geçen Medel, resmen kaptanlık görevini almış oldu. Deprem nedeniyle Japonya maçını kaçıran Şili’de böylelikle Güney Kore karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın yıldızı kaptanlığı alacak.

(Skorer)