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Simeone, Torres'in takımda kalmayacağını açıkladı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Torres hakkında çarpıcı sözler kullandı.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Torres'in Atletico Madrid'deki geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin ''Griezmann'ın kalması için büyük uğraş verdiniz. Aynısını Fernando Torres için de yapacak mısınız?'' sorusuna ''Hayır, yapmayacağım'' cevabını verdi.

Simeone'nin bu cevabının ardından 33 yaşındaki tecrübeli forvetin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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