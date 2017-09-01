Simon Kjaer: Bir gün Fenerbahçe'ye geri döneceğim

Sezon başında İspanya’nın Sevilla kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmasında yönetimin UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının önemli bir rol oynadığını söyledi, “Açıkcası bu durumu anlayışla karşıladım. Fenerbahçe’de harika günler geçirdim. Taraftarı asla unutamam. Bir gün geri döneceğime inanıyorum” dedi.

Fenerbahçe’de geçirdiği başarılı iki sezonun ardından ani bir kararla İspanya’nın Sevilla takımına transfer olan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer sarı-lacivertli kulüpten karşılıklı anlayışla ayrıldığını söyledi. Danimarka’nın 2018 Dünya Kupası grup eleme maçları için kamp yaptığı Helsingör kentindeki Marienlyst otelde Milliyet’in sorularını yanıtlayan tecrübeli oyuncu ilginç açıklamalar yaptı.

İlgi harikaydı

Kjaer, “Sevilla’ya transferinde Fenerbahçe Kulübü’nün UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının rolü var mıydı?” sorumuza “Bu önemli nedenlerden biriydi diyebilirim. Bunu anlayışla karşıladım. Ayrıca bu transferde Fenerbahçe Kulübü hiçbir engel çıkarmadı. Her iki taraf da istediğini aldı diyebilirim” yanıtını verdi.

Fenerbahçe’de forma giydiği süre zarfında kendisine tanınan imkanlar ile yaşadığı ortamdan büyük mutluluk duyduğunu belirten Danimarkalı savunmacı, “İstanbul’da ailemle birlikte çok keyifli ve huzurlu günler geçirdim. Özellikle taraftarın beni uğurlaması harikaydı. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım. Hepsine teşekkür borçluyum. Bana verdikleri değer inanılmazdı. Bunu her fırsatta gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların şimdiden kendisini özlemiş olmasının harika bir duygu olduğuna işaret eden Kjaer, “Futbolu kendim için hep huzur noktası olarak gördüm. Ve bu huzuru Türkiye’de kaldığım sürece hep yaşadım” dedi.

Yorum yapmam

Simon Kjaer, Türkiye’den olumlu duygular ve hatıralarla ayrıldığını vurgularken, Fenerbahçe’nin UEFA’ya erken veda etmesiyle ilgili olarak ise “Oynamadığım takımlar hakkında prensip olarak yorum yapmam” dedi. Danimarka Milli Takım kaptanı, “Birgün yeniden Fenerbahçe’ye dönecek misin” sorumuza da “Evet bu mümkün. Birgün geri döneceğime inanıyorum. Ama İspanya’ya daha yeni geldim. O nedenle bunu şimdiden söylemek biraz erken” karşılığını verdi.

Haftanın ilk 11’inde

Sevilla formasıyla geçtiğimiz pazar günü Getafe’ye karşı ikinci maçına çıkan Simon Kjaer, İspanya’nın ünlü Marca spor gazetesi tarafından haftanın en iyi savunma oyuncusu olarak Messi ile birlikte ilk on birde yer aldı. Kjaer bunun iyi işler yaptığının göstergesi olduğunu kaydetti.